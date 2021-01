Raggi: complimenti a Zingaretti per progetto a Tor Bella Monaca (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “complimenti per il progetto di riqualificazione case popolari a Tor Bella Monaca a Roma. Le istituzioni devono essere sempre dalla parte di chi ha piu’ bisogno di sostegno, vicine alle periferie. In questo momento servono costruttori di speranza”. Lo scrive su twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi, rivolta al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “per ildi riqualificazione case popolari a Tora Roma. Le istituzioni devono essere sempre dalla parte di chi ha piu’ bisogno di sostegno, vicine alle periferie. In questo momento servono costruttori di speranza”. Lo scrive su twitter il sindaco di Roma, Virginia, rivolta al presidente della Regione Lazio, Nicola

VCopppla : RT @Danaesse: @virginiaraggi Cara sindaca Raggi, stai trasformano Roma in maniera splendida! Sarai esempio per tutti sindaci d'Italia. Per… - gleschats : @matteorenzi Dopo la Raggi ci consegni in mano a Sal&Mel&Berl.. Grazie Matteo e complimenti - no_diete : @targeno @EnricoStefano Cari cittadini, è vero che i morti marciscono nei cimiteri ma si poteva iniziare il post fa… - 544robby : @virginiaraggi Cara Raggi devo ancora farti dei complimenti, Roma ha avuto pochi sindaci alla tua altezza - Danaesse : @virginiaraggi Cara sindaca Raggi, stai trasformano Roma in maniera splendida! Sarai esempio per tutti sindaci d'It… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi complimenti Raggi: complimenti a Zingaretti per progetto a Tor Bella Monaca RomaDailyNews De Filippo nuovo presidente di “Aequa Roma Spa”, Pitaro: «Premiata l’esperienza»

Il docente catanzarese è stato designato da Virginia Raggi per guidare la società partecipata da Roma Capitale. Il consigliere regionale: «La Calabria dimostra di avere risorse umane di grande prestig ...

Casa delle Tecnologie Emergenti, il Comune di Pomezia è partner istituzionale di Roma Capitale

Pomezia - Roma Capitale si aggiudica il secondo posto nella graduatoria delle nuove Case delle Tecnologie Emergenti (CTE) finanziate dal Ministero dello ...

Il docente catanzarese è stato designato da Virginia Raggi per guidare la società partecipata da Roma Capitale. Il consigliere regionale: «La Calabria dimostra di avere risorse umane di grande prestig ...Pomezia - Roma Capitale si aggiudica il secondo posto nella graduatoria delle nuove Case delle Tecnologie Emergenti (CTE) finanziate dal Ministero dello ...