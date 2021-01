Milan, Kalulu: «Lusingato dal paragone con Desailly ma io sono io» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pierre Kalulu parla del suo momento al Milan e del paragone con un grande della storia rossonera, Desailly. Le sue parole Pierre Kalulu parla a Milan TV del suo momento e del paragone con Desailly. AL Milan – «Da subito mi sono sentito molto orgoglioso. Per me era il primo contratto da professionista e una grande emozione. E poi il Milan è un club storico, quindi è normale essere fieri». Desailly – «Un paragone che mi lusinga molto. Io sono giovane e non ho avuto l’opportunità di vederlo giocare al massimo delle sue potenzialità. Penso comunque che ci siano degli aspetti simili, ma non credo che siamo simili. Lui era lui, io sono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pierreparla del suo momento ale delcon un grande della storia rossonera,. Le sue parole Pierreparla aTV del suo momento e delcon. AL– «Da subito misentito molto orgoglioso. Per me era il primo contratto da professionista e una grande emozione. E poi ilè un club storico, quindi è normale essere fieri».– «Unche mi lusinga molto. Iogiovane e non ho avuto l’opportunità di vederlo giocare al massimo delle sue potenzialità. Penso comunque che ci siano degli aspetti simili, ma non credo che siamo simili. Lui era lui, io...

