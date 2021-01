Migliori portieri del decennio: ci sono due portieri di Serie A. La classifica (Di venerdì 15 gennaio 2021) IFFHS, eletto il miglior portiere del decennio: Neuer batte Buffon, terzo Courtois. Ecco la classifica completa L’IFFHS, Federazione Internazionale della storia e statistiche del calcio, ha pubblicato la classifica dei Migliori portieri dell’ultimo decennio. Miglior portiere del decennio: la classifica Manuel NEUER (Germania) 183 puntiGianluigi BUFFON (Italia) 148Thibaut COURTOIS (Belgio) 130Hugo LLORIS (Francia) 96Keylor NAVAS (Costa Rica) 93Jan OBLAK (Slovenia 85Petr CECH (Repubblica Ceca) 80Marc TER STEGEN (Germania) 78David DE GEA (Spagna) 75Iker CASILLAS (Spagna) 67ALLISON Becker (Brasile) 64Claudio BRAVO (Chile) 51Victor VALDES (Spagna) 49Samir HANDANOVIC (Slovenia) 39Joe HART (Inghilterra) 30Danijel SUBASIC (Croazia) ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) IFFHS, eletto il miglior portiere del: Neuer batte Buffon, terzo Courtois. Ecco lacompleta L’IFFHS, Federazione Internazionale della storia e statistiche del calcio, ha pubblicato ladeidell’ultimo. Miglior portiere del: laManuel NEUER (Germania) 183 puntiGianluigi BUFFON (Italia) 148Thibaut COURTOIS (Belgio) 130Hugo LLORIS (Francia) 96Keylor NAVAS (Costa Rica) 93Jan OBLAK (Slovenia 85Petr CECH (Repubblica Ceca) 80Marc TER STEGEN (Germania) 78David DE GEA (Spagna) 75Iker CASILLAS (Spagna) 67ALLISON Becker (Brasile) 64Claudio BRAVO (Chile) 51Victor VALDES (Spagna) 49Samir HANDANOVIC (Slovenia) 39Joe HART (Inghilterra) 30Danijel SUBASIC (Croazia) ...

debyh10 : RT @giannattasius: Pietro #Terracciano si è confermato a suon di prestazioni come uno dei migliori secondi portieri della @SerieA: il suo r… - leonardobeca : RT @giannattasius: Pietro #Terracciano si è confermato a suon di prestazioni come uno dei migliori secondi portieri della @SerieA: il suo r… - DBanimators : @Cobretti_80 Quando persino il Cagliari in zona retrocessione ha portieri migliori del titolare dell'Inter. - LukeRedblack : Comunque il fatto che una leggenda come Casillas in un sondaggio tra i migliori portieri del mondo metta Gigio, fa… - gjoegl : @angiroma Anche Casillas e' 1 dei migliori portieri della storia -

Ultime Notizie dalla rete : Migliori portieri Sono stati scelti i migliori portieri dell’ultimo decennio Rivista Undici Para Ice Hockey, rinviato il Torneo Internazionale di Torino. L’Italia in raduno a Egna

La difficile situazione sanitaria mondiale che permane in questo inizio 2021 ha portato al rinvio del Torneo Internazionale di para ice hockey che avrebbe dovuto tenersi a metà gennaio al PalaTazzoli ...

Migliori portieri del decennio: ci sono due portieri di Serie A. La classifica

IFFHS, eletto il miglior portiere dell'ultimo decennio: Neuer batte l'italiano Buffon, terzo Courtois. Ecco la classifica completa ...

La difficile situazione sanitaria mondiale che permane in questo inizio 2021 ha portato al rinvio del Torneo Internazionale di para ice hockey che avrebbe dovuto tenersi a metà gennaio al PalaTazzoli ...IFFHS, eletto il miglior portiere dell'ultimo decennio: Neuer batte l'italiano Buffon, terzo Courtois. Ecco la classifica completa ...