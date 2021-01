Mario Kart e Smash Bros ' guidati' da una cyclette e un Ring-Con è l' ultima meravigliosamente folle trovata della rete

(Di venerdì 15 gennaio 2021) I videogiocatori ci hanno abituato alle trovate più assurde per giocare a determinati titoli. Ad esempio, in passato abbiamo assistito a imprese incredibili come il fan che terminò Dark Souls 3 con delle banane. Ma ora qualcuno ha deciso di spingersi oltre e di creare un set apposito pensato per giocare. in un modo decisamente particolare e...salutare. Nintendo ha già lanciato "titoli fitness" ufficiali su Wii o su Switch ma lo sfegatato fan di Nintendo Mike Choi ha ora creato il Labo Fit AdventureKit, un kit formato da unae un-Con che permette di giocare a titoli comefacendo attività fisica! Leggi altro...

GamingTalker : Mario Kart Wii, dopo tanti tentativi qualcuno riesce a completare la scorciatoia della Pista Arcobaleno… - Eurogamer_it : Giocare #MarioKart e #SmashBros. con una cyclette e un Ring-Con è possibile! - PlayTrucos : Il record mondiale di Mario Kart è stato finalmente battuto con la scorciatoia Crazy Rainbow Road - Nextplayer_it : Mario Kart Wii - Un' ultra scorciatoia viene usata per la prima volta in 13 anni. - Yunobroo : RT @MarioKartTunes: Delfino Square Game: Mario Kart DS #MarioKart #Nintendo -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Kart

Sky Tg24

Ma ora qualcuno ha deciso di spingersi oltre e di creare un set apposito pensato per giocare Mario Kart e Smash Bros. in un modo decisamente particolare e...salutare. Nintendo ha già lanciato "titoli ...Three two one is the New Years 2021 Tour Get your 2021 off to a flying start with the New Year's 2021 Tour - the latest limited-time ...