«Malcolm & Marie» | tutto sul film Netflix in uscita con Zendaya e John David Washington

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Si parla da tempo, di, ilcon. Prima di, perché la pellicola, scritta e diretta da Sam Levinson (autore della serie Euphoria), è stata girata durante il lockdown, la primavera scorsa. Questo è stato possibile perché il cast (composto dai due attori) e la troupe sono rimasti per settimane in isolamento nel ranch in cui hanno avuto luogo le riprese. Di recente, ci sono state delle polemiche a causa della differenza d'età (12 anni) tra i due attori, che nelinterpretano una coppia, presto frenate dallo stessoche ha sottolineato la maturità di. Il, in ...