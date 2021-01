Juventus Napoli, “Libero” svela: scelta la data del recupero del match (Di venerdì 15 gennaio 2021) Juventus Napoli – Novità su Juve-Napoli. Mentre la Juventus si prepara ad affrontare l’Inter a San Siro senza Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Dybala, si parla anche di altro. In un momento così delicato, con la sfida che potrebbe segnare la fine del dominio bianconero in Italia, tiene banco sempre la questione Napoli. il caso è ufficialmente chiuso. Dopo il pronunciamento del CONI, che ha cancellato la sconfitta a tavolino degli azzurri e disposto la disputa della partita, anche la FIGC archivia l’inchiesta. Inchiesta ufficialmente aperta mesi fa dal Procuratore federale Chinè, per accertare eventuali violazioni del protocollo da parte dei partenopei prima della partenza per Torino. Juventus Napoli, ecco quando si potrà recuperare Secondo il quotidiano ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 15 gennaio 2021)– Novità su Juve-. Mentre lasi prepara ad affrontare l’Inter a San Siro senza Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Dybala, si parla anche di altro. In un momento così delicato, con la sfida che potrebbe segnare la fine del dominio bianconero in Italia, tiene banco sempre la questione. il caso è ufficialmente chiuso. Dopo il pronunciamento del CONI, che ha cancellato la sconfitta a tavolino degli azzurri e disposto la disputa della partita, anche la FIGC archivia l’inchiesta. Inchiesta ufficialmente aperta mesi fa dal Procuratore federale Chinè, per accertare eventuali violazioni del protocollo da parte dei partenopei prima della partenza per Torino., ecco quando si potrà recuperare Secondo il quotidiano ...

