John Terry verso l’Inghilterra di rugby. Il ct Wane: “Può dare un gran contributo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ex capitano del Chelsea e attuale vice allenatore all’Aston Villa, John Terry, vuole tornare a dare una mano alla sua nazione. Infatti secondo quanto dicono i media inglesi, la Nazionale di rugby inglese, allenata dall’amico del calciatore Shaun Wane, è alla ricerca di preparatori in vista della Coppa del Mondo del prossimo autunno. Terry, secondo Wane, sarebbe il profilo ideale per portare la squadra al meglio sia fisicamente che psicologicamente alla competizione. Infatti il ct dell’Inghilterra spiega: «Lui è un vero amante del rugby e ne capisce molto. Si è sempre interessato a questo sport e penso possa dare un grande contributo. Sto facendo molte conversazioni su Zoom con ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ex capitano del Chelsea e attuale vice allenatore all’Aston Villa,, vuole tornare auna mano alla sua nazione. Infatti secondo quanto dicono i media inglesi, la Nazionale diinglese, allenata dall’amico del calciatore Shaun, è alla ricerca di preparatori in vista della Coppa del Mondo del prossimo autunno., secondo, sarebbe il profilo ideale per portare la squadra al meglio sia fisicamente che psicologicamente alla competizione. Infatti il ct delspiega: «Lui è un vero amante dele ne capisce molto. Si è sempre interessato a questo sport e penso possaunde. Sto facendo molte conversazioni su Zoom con ...

