Jennifer Lopez, perché c'è chi sta meglio a parlare dei suoi difetti fisici (Di venerdì 15 gennaio 2021) Body shaming e insulti: Jennifer Lopez è finita al centro di una polemica nata su Instagram, giudicata, ancora una volta, per il suo fisico. Una pratica sempre più diffusa sui social da cui non sono immuni nemmeno le star. Sulla cresta dell'onda da anni, Jenny from the Block ha dimostrato nella sua lunga carriera di avere talento e grinta da vendere. Una donna che non ha mai avuto paura di mostrarsi per quella che era e che è sempre andata avanti, nonostante tutto. Eppure a 51 anni, con migliaia di dischi venduti e la consapevolezza di chi ce l'ha fatta da sola, Jennifer è costretta a replicare a chi, nelle foto postate su Instagram, vede solo difetti. Sono bastati alcuni scatti in costume della popstar per scatenare l'odio sui social. Cellulite: è questa "l'accusa" rivolta a JLo, come se fosse una colpa, quasi fosse ...

