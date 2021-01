Inter, anche Sensi con la Juve: scongiurato un nuovo stop (Di venerdì 15 gennaio 2021) MILANO - Sospiro di sollievo per Stefano Sensi . Il fastidio al polpaccio sinistro accusato mercoledì nel riscaldamento di Fiorentina-Inter, il match degli ottavi nel quale l'ex Sassuolo doveva ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 gennaio 2021) MILANO - Sospiro di sollievo per Stefano. Il fastidio al polpaccio sinistro accusato mercoledì nel riscaldamento di Fiorentina-, il match degli ottavi nel quale l'ex Sassuolo doveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter anche Inter, anche Sensi con la Juve: scongiurato un nuovo stop Corriere dello Sport.it Conte, che pedalata verso la Juventus

Un ritorno al passato per Antonio Conte, così come per Andrea Pirlo, che ha avuto fortuna nel Milan ma ha vestito anche la maglia interista. Vediamo quindi le probabili formazioni dei due allenatori.

