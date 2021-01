Insultato per il flirt con Diletta Leotta, Can Yaman prende una decisione drastica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sta succedendo di tutto in questi ultimi giorni da quando è emerso il clamoroso gossip che vede protagonisti Can Yaman e Diletta Leotta. I due, come rivelato dal settimanale Chi e da altre fonti esterne, si starebbero frequentando e sarebbe scoppiata la passione. Fiori, dediche e passeggiate insieme che stanno costruendo quella che sarebbe la coppia dell’anno. Tuttavia, gli utenti social non hanno apprezzato il flirt tra i due, tanto che hanno bombardato di insulti l’attore turco. Can Yaman e Diletta Leotta: insulti da parte dei fan E’ incredibile come dalle stelle si possa arrivare alle stalle. Lo sa bene Can Yaman che, fino a qualche giorno fa, era l’attore più amato del momento. Dopo la notizia del flirt con Diletta ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sta succedendo di tutto in questi ultimi giorni da quando è emerso il clamoroso gossip che vede protagonisti Can. I due, come rivelato dal settimanale Chi e da altre fonti esterne, si starebbero frequentando e sarebbe scoppiata la passione. Fiori, dediche e passeggiate insieme che stanno costruendo quella che sarebbe la coppia dell’anno. Tuttavia, gli utenti social non hanno apprezzato iltra i due, tanto che hanno bombardato di insulti l’attore turco. Can: insulti da parte dei fan E’ incredibile come dalle stelle si possa arrivare alle stalle. Lo sa bene Canche, fino a qualche giorno fa, era l’attore più amato del momento. Dopo la notizia delcon...

ilriformista : 'Ci avete detto per un mese ‘voglion le poltrone, non si dimetteranno mai’, avete fatto i titoli, avete preso in gi… - Helena_Diletta : @Merad989 @Novella_2000 Tu hai tolto fuori demet quando tutto è partito dalle PAZDEM che hanno offeso e insultato t… - Tokyo76125102 : @r4vi30 Pare che le fan di lui hanno insultato lui e la leotta per la presunta relazione tra loro tanto che a disat… - piasintein : @SuperSele77 Per la prima volta ho assaggiato la coppa del salumificio del salumificio la Rocca e mi sono insultato… - AnnamariaTortor : Can Yaman insultato sui social per la relazione con Diletta Leotta. Si cancella da Twitter e Instagram -… -

Ultime Notizie dalla rete : Insultato per Turchia: 130 mila indagati in 6 anni per insulti a Erdogan - Asia ANSA Nuova Europa Diritto al cibo. Con le scuole chiuse in Inghilterra scoppia la polemica

8 fette di formaggio, 2 carote, una scatola di fagioli e poco altro: così l’Inghilterra pensa di aiutare le famiglie in difficoltà a sfamare i bambini che non frequentano più le mense ...

Can Yaman attaccato dalle fan per la storia con Diletta Leotta, l’attore su tutte le furie: «Fatti miei»

Se fosse confermata, avrebbe del clamoroso la notizia del presunto flirt in corso tra Diletta Leotta e Can Yaman, attore turco diventato un astro nascente ...

8 fette di formaggio, 2 carote, una scatola di fagioli e poco altro: così l’Inghilterra pensa di aiutare le famiglie in difficoltà a sfamare i bambini che non frequentano più le mense ...Se fosse confermata, avrebbe del clamoroso la notizia del presunto flirt in corso tra Diletta Leotta e Can Yaman, attore turco diventato un astro nascente ...