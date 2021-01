Il Jiangsu Suning in ritardo di tre mesi sugli stipendi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Jiangsu Suning, club campione in carica della Chinese Super League (CSL), la massima serie del campionato cinese di calcio, è in arretrato di tre mesi sul pagamento dei giocatori. È quanto riporta l’edizione odierna dell’Oriental Sports Daily. Il club cinese ha pagato ai propri giocatori un solo mese di stipendio nella giornata di martedì L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il, club campione in carica della Chinese Super League (CSL), la massima serie del campionato cinese di calcio, è in arretrato di tresul pagamento dei giocatori. È quanto riporta l’edizione odierna dell’Oriental Sports Daily. Il club cinese ha pagato ai propri giocatori un solo mese dio nella giornata di martedì L'articolo

Il Jiangsu Suning, club campione in carica della Chinese Super League (CSL), la massima serie del campionato cinese di calcio, è in arretrato di tre mesi sul pagamento dei giocatori. È quanto riporta ...

