Coronavirus | Dpcm | stretta movida | stop asporto per bar ed enoteche dopo 18

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - stretta sulla movida, con lo stop agli asporti per bar, enoteche e attività commerciali simili. "Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 - è scritto nel testo del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte - il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle ...

