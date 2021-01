CALCIOMERCATO: Juve forte su Llorente, affare fatto? (Di venerdì 15 gennaio 2021) I bianconeri sono ripiombati su Fernando Llorente del Napoli. Per l’attaccante sarebbe un gradito ritorno a casa. Juventus (Facebook)Secondo le ultime voci di mercato, la Juve starebbe andando forte, nuovamente su Fernando Llorente, attualmente poco utilizzato al Napoli. Lo spagnolo, per quanto si apprende, sarebbe felice di ritornare a Torino, sponda bianconera. Il ruolo di vice attaccante, alla Juve, potrebbe intrigarlo, e quindi sarebbe pronto a far le valige per partire da Napoli destinazione Mole. Evidente, inoltre, che tutti gli altri obbiettivi della Juventus, a questo punto, sembrano essere impraticabili. Gli stessi azzurri potrebbero a questo punto intervenire sul mercato per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Victor Osimhen, che ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) I bianconeri sono ripiombati su Fernandodel Napoli. Per l’attaccante sarebbe un gradito ritorno a casa.ntus (Facebook)Secondo le ultime voci di mercato, lastarebbe andando, nuovamente su Fernando, attualmente poco utilizzato al Napoli. Lo spagnolo, per quanto si apprende, sarebbe felice di ritornare a Torino, sponda bianconera. Il ruolo di vice attaccante, alla, potrebbe intrigarlo, e quindi sarebbe pronto a far le valige per partire da Napoli destinazione Mole. Evidente, inoltre, che tutti gli altri obbiettivi dellantus, a questo punto, sembrano essere impraticabili. Gli stessi azzurri potrebbero a questo punto intervenire sul mercato per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Victor Osimhen, che ...

Inter-Juventus è la madre di tutte le partite nel calcio italiano, il derby d'Italia, una partita che scatena i tifosi delle due squadre già dai giorni precedenti! Scatenatevi allora insieme a noi ...

Burgnich a RBN: "Juve sempre favorita. Conte non ha la squadra che aveva in bianconero"

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto Tarcisio Burgnich, doppio ex di Inter e Juventus: "Io credo che i bianconeri siano sempre i favoriti ...

