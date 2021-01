Bus in fiamme a Primavalle: nessun ferito (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alle 6.20 di questa mattina, un bus della linea 916 è andato in fiamme mentre stava percorrendo via Pasquale II, in zona Primavalle a Roma. Quando l’autobus ha preso fuoco era in servizio, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. L’Atac ha prontamente riferito che a bordo del mezzo non c’erano passeggeri. Fortunatamente l’incendio del mezzo pubblico non ha avuto conseguenza per le persone. Lo ha sempre fatto sapere l’Azienda di trasporti della Capitale. Bus in fiamme in zona Primavalle Il bus Atac della linea 916 è andato in fiamme durante le prime ore di questa mattina nella zona di Primavalle a Roma. Dopo una forte esplosione sono divampate le fiamme che lo hanno carbonizzato in pochi minuti mentre stava percorrendo via Pasquale II. Il ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alle 6.20 di questa mattina, un bus della linea 916 è andato inmentre stava percorrendo via Pasquale II, in zonaa Roma. Quando l’autobus ha preso fuoco era in servizio, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. L’Atac ha prontamente riche a bordo del mezzo non c’erano passeggeri. Fortunatamente l’incendio del mezzo pubblico non ha avuto conseguenza per le persone. Lo ha sempre fatto sapere l’Azienda di trasporti della Capitale. Bus inin zonaIl bus Atac della linea 916 è andato indurante le prime ore di questa mattina nella zona dia Roma. Dopo una forte esplosione sono divampate leche lo hanno carbonizzato in pochi minuti mentre stava percorrendo via Pasquale II. Il ...

