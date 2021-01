Bastoni: “Inter-Juve sempre speciale. Loro ancora favoriti ma proveremo a vincere” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di domenica sera contro la Juventus. Queste le sue parole: “Inter-Juventus è sempre una grande emozione, l’ho giocata 3-4 volte ma quando arriva provi sempre le stesse sensazioni. E’ un big match. La Juve vince da tanti anni, il nostro percorso è iniziato lo scorso anno, ora però penso che siamo molto più pronti. E’ un processo, stiamo continuando a crescere e proveremo a metterli in difficoltà anche se non sarà semplice”. Il gap è stato colmato vista la classifica attuale? “La Juve vince da tanto tempo e noi stiamo facendo un percorso. Stiamo giocando tantissimo a causa del Covid e non guardiamo la classifica, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il difensore dell’, Alessandro, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di domenica sera contro lantus. Queste le sue parole: “ntus èuna grande emozione, l’ho giocata 3-4 volte ma quando arriva provile stesse sensazioni. E’ un big match. Lavince da tanti anni, il nostro percorso è iniziato lo scorso anno, ora però penso che siamo molto più pronti. E’ un processo, stiamo continuando a crescere ea metterli in difficoltà anche se non sarà semplice”. Il gap è stato colmato vista la classifica attuale? “Lavince da tanto tempo e noi stiamo facendo un percorso. Stiamo giocando tantissimo a causa del Covid e non guardiamo la classifica, ...

La crisi societaria dell’Inter e le voci su una possibile cessione di quote non spaventano Alessandro Bastoni: “Non ci devono disturbare. L’Inter è un grande club, con dirigenti molto bravi che risolv ...

L’emergenza Covid consentirà infatti di versare solo gli emolumenti netti, mentre la parte destinata all’erario potrà essere rateizzata in 24 tranche a partire da maggio. Il Corriere della Sera in edi ...

