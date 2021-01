A Milano licei occupati contro la Dad. Gli studenti: «Tutte la mattine davanti a un pc. Senza contatto umano ci sentiamo soli» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Continua a Milano la protesta degli studenti contro la Didattica a distanza (Dad). Dopo il liceo classico Manzoni occupato il 12 gennaio, questa mattina alcune decine di ragazzi e ragazze dei collettivi studenteschi hanno occupato il classico Tito Livio e lo scientifico Severi-Correnti, per chiedere di tornare a scuola in preSenza il prima possibile. Al Tito Livio, nel pieno centro storico della città, gli studenti che hanno occupato il cortile sono circa una trentina e daranno vita a un presidio di confronto, per elaborare un documento che metta insieme le proposte dei ragazzi per tornare sui banchi. Mentre al Severi-Correnti, in zona Sempione, gli studenti hanno messo i banchi nel cortile per seguire le video-lezioni. Sulla facciata della scuola è appeso uno striscione con la ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) Continua ala protesta deglila Didattica a distanza (Dad). Dopo il liceo classico Manzoni occupato il 12 gennaio, questa mattina alcune decine di ragazzi e ragazze dei collettivi studenteschi hanno occupato il classico Tito Livio e lo scientifico Severi-Correnti, per chiedere di tornare a scuola in preil prima possibile. Al Tito Livio, nel pieno centro storico della città, gliche hanno occupato il cortile sono circa una trentina e daranno vita a un presidio di confronto, per elaborare un documento che metta insieme le proposte dei ragazzi per tornare sui banchi. Mentre al Severi-Correnti, in zona Sempione, glihanno messo i banchi nel cortile per seguire le video-lezioni. Sulla facciata della scuola è appeso uno striscione con la ...

Scuola: in liceo Milano occupazione con tampone

(ANSA) – MILANO, 15 GEN – Hanno fatto tutti il tampone gli studenti che hanno occupato questa mattina il liceo scientifico Severi di Milano. Lo rende noto Chiara Ponzini di Priorità alla scuola, spieg ...

