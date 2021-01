Van Ginkel, 983 giorni dopo torna in campo: la fine di un incubo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mai arrendersi, nella vita così come nel calcio. L'esempio più diretto può essere sicuramente quello di Marco Van Ginkel , vecchia conoscenza della Serie A quando il centrocampista olandese giocava ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mai arrendersi, nella vita così come nel calcio. L'esempio più diretto può essere sicuramente quello di Marco Van, vecchia conoscenza della Serie A quando il centrocampista olandese giocava ...

Ultime Notizie dalla rete : Van Ginkel Calvario finito per van Ginkel: l'ex Milan torna in campo dopo 32 mesi di inattività TUTTO mercato WEB Ajax-PSV 2-2

