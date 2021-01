Rosa Perrotta e Pietro in allarme, il figlio finisce in ospedale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rosa Perrotta e Pietro in allarme, la coppia che si è appena ritrovata dopo un periodo di crisi ha vissuto ore drammatiche per il figlio Domenico. foto InstagramE’ successo tutto nelle scorse ore, ha raccontare tutto è stata proprio l’ex tronista napoletana attraverso delle storie di Instagram, spiegando tutto quello che è accaduto al piccolo Dodo, ancora molto provata. Il bambino infatti è rimasto per sei ore in ospedale sotto osservazione dopo essere caduto al parco mentre giocava ed essersi procurato un ematoma davvero molto grande che ha fatto prendere uno spavento ai genitori e anche a tutti i loro fan che li seguono da anni e che hanno tifato per la loro reunion. Prima di entrare nel particolare di quanto è accaduto, la coppia che si è conosciuta proprio a ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021)in, la coppia che si è appena ritrovata dopo un periodo di crisi ha vissuto ore drammatiche per ilDomenico. foto InstagramE’ successo tutto nelle scorse ore, ha raccontare tutto è stata proprio l’ex tronista napoletana attraverso delle storie di Instagram, spiegando tutto quello che è accaduto al piccolo Dodo, ancora molto provata. Il bambino infatti è rimasto per sei ore insotto osservazione dopo essere caduto al parco mentre giocava ed essersi procurato un ematoma davvero molto grande che ha fatto prendere uno spavento ai genitori e anche a tutti i loro fan che li seguono da anni e che hanno tifato per la loro reunion. Prima di entrare nel particolare di quanto è accaduto, la coppia che si è conosciuta proprio a ...

