Red Bull nel DTM con due Ferrari?

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo aver annunciato la propria partecipazione alla prossima stagione del DTM, la Redè ora alla ricerca di una vettura: sarà? Al momento, infatti, questa sembra essere l’ipotesi più accreditata, vista anche la recente conclusione del contratto di collaborazione con Aston Martin.nel DTM, ora è possibile Negli anni scorsi, con il lancio sul mercato della nuova Giulia, gli appassionati italiani speravano in un ritorno dell’Alfa Romeo nel campionato tedesco. Con il cambio regolamentare alle GT3, invece, questa ipotesi è stata di fatto cancellata. Ma forse sarà possibile vedere unanel DTM. Sentir parlare di un’accoppiata Redè strano, dato il loro status di rivali in Formula 1. In realtà proprio nella massima serie automobilistica il ...

Indiscrezioni provenienti dalla Germania riportano che il team Red Bull potrebbe gareggiare con la Ferrari 488 GT3, dopo il no di Honda ...Privo di un sedile in Formula 1 per il 2021, Alexander Albon potrebbe mettersi al volante di una Ferrari. Ovviamente non in F1, ma nel DTM. Secondo i ben informati, potrebbe scendere in pista con una ...