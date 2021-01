Quando va in onda Mina Settembre: data e orario su Rai 1 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quando va in onda la nuova serie tv di Rai 1 Mina Settembre? La fiction andrà in onda a partire da domenica 17 e lunedì 18 gennaio 2021 con le prime due puntate (4 episodi) per proseguire, come appuntamento del prime time sulla rete ammiraglia, la domenica. Intanto in attesa della prima puntata, in tv abbiamo iniziato a vedere la pubblicità della nuova fiction con protagonista Serena Rossi che al Corriere della Sera ha detto: “Vivo questo nuovo progetto un po’ come una consacrazione. La mia strada, iniziata quasi vent’anni fa, è stata fatta di tanto impegno, serietà e anche di fatica: senza faticare non si ottengono risultati e cercherò di insegnarlo a mio figlio Diego, Quando sarà più grande, ora ha solo 4 anni. Mi sono sempre messa in gioco, per avere una carriera variegata, con ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021)va inla nuova serie tv di Rai 1? La fiction andrà ina partire da domenica 17 e lunedì 18 gennaio 2021 con le prime due puntate (4 episodi) per proseguire, come appuntamento del prime time sulla rete ammiraglia, la domenica. Intanto in attesa della prima puntata, in tv abbiamo iniziato a vedere la pubblicità della nuova fiction con protagonista Serena Rossi che al Corriere della Sera ha detto: “Vivo questo nuovo progetto un po’ come una consacrazione. La mia strada, iniziata quasi vent’anni fa, è stata fatta di tanto impegno, serietà e anche di fatica: senza faticare non si ottengono risultati e cercherò di insegnarlo a mio figlio Diego,sarà più grande, ora ha solo 4 anni. Mi sono sempre messa in gioco, per avere una carriera variegata, con ...

Vuoicondurretu1 : RT @gweenpurple: La coerenza di cozza Capviotti: “Il televoto viene chiuso prima delle clip? Se mandano prima in onda la clip di Maria Tere… - ludotomlinson13 : RT @gweenpurple: La coerenza di cozza Capviotti: “Il televoto viene chiuso prima delle clip? Se mandano prima in onda la clip di Maria Tere… - miridifi : RT @gweenpurple: La coerenza di cozza Capviotti: “Il televoto viene chiuso prima delle clip? Se mandano prima in onda la clip di Maria Tere… - carmenaloe : RT @gweenpurple: La coerenza di cozza Capviotti: “Il televoto viene chiuso prima delle clip? Se mandano prima in onda la clip di Maria Tere… - ArmataRuta : RT @gweenpurple: La coerenza di cozza Capviotti: “Il televoto viene chiuso prima delle clip? Se mandano prima in onda la clip di Maria Tere… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando onda Arriva THE INTERN 5 stagione: su Fox Crime dal 26 gennaio 2021 TVSerial.it This Is Us 5X07: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

L'episodio di This Is Us 5X07 va in onda sulla NBC martedì 19 gennaio 2021. Scopri trama, anticipazioni, promo e spoiler.

SERENA BORTONE HA IL COVID “OGGI È UN ALTRO GIORNO DA CASA”/ “Sto bene, asintomatica”

Serena Bortone ha il covid ed ha deciso di condurre Oggi è un altro giorno da casa: “Sto benissimo e sono asintomatica”. Le sue parole ...

L'episodio di This Is Us 5X07 va in onda sulla NBC martedì 19 gennaio 2021. Scopri trama, anticipazioni, promo e spoiler.Serena Bortone ha il covid ed ha deciso di condurre Oggi è un altro giorno da casa: “Sto benissimo e sono asintomatica”. Le sue parole ...