Pierluigi Diaco dice di Maurizio Costanzo: "Non credo che lui possa …" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pierluigi Diaco è stato ospite domenica scorsa da Mara Venier a Domenica In per annunciare che il 19 dicembre partirà con un nuovo programma su Rai due, in seconda serata, dal nome "Ti sento". Pierluigi Diaco torna, così, in tv dopo che il 4 settembre ha dovuto chiudere anticipatamente la sua trasmissione seguitissima "Io e te" che andava in onda nella fascia pomeridiana, intorno alle 14.00, perché c'erano stati alcuni casi di covid e la dirigenza Rai aveva deciso che era più prudente chiudere la trasmissione. A Domenica In, Pierluigi Diaco si è confessato a cuore aperto con Mara Venier anche sollecitato dalla stessa Venier che della vita di Diaco conosce praticamente tutto e insieme hanno raccontato di quando, durante una delle cene a casa della ...

