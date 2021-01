Niente elezioni, fiducia a Conte e apertura a Forza Italia. L’appello di Alfieri (Pd) (Di giovedì 14 gennaio 2021) La colonna sonora della crisi di governo è un cinguettio insistente. Dal segretario dem Nicola Zingaretti, passando per il ministro Dario Franceschini: ieri sera Twitter ha ospitato un diluvio di commenti. Se Renzi da un lato era preso dalla sua intemerata con l’obiettivo di far mancare la maggioranza all’esecutivo, le forze di governo serravano i ranghi difendendo a spada tratta l’operato del presidente Giuseppe Conte. A scegliere la linea della discrezione “in attesa di un confronto nel partito e per la delicatezza della fase politica”, sono stati i membri di Base Riformista. La costola del Partito Democratico è stata piuttosto cauta “perché il segretario Zingaretti aveva convocato per oggi una riunione di vertice. Per cui abbiamo aspettato per uscire con un messaggio univoco”. A confermarlo e a spazzare via l’ombra della chiacchiera è Alessandro ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) La colonna sonora della crisi di governo è un cinguettio insistente. Dal segretario dem Nicola Zingaretti, passando per il ministro Dario Franceschini: ieri sera Twitter ha ospitato un diluvio di commenti. Se Renzi da un lato era preso dalla sua intemerata con l’obiettivo di far mancare la maggioranza all’esecutivo, le forze di governo serravano i ranghi difendendo a spada tratta l’operato del presidente Giuseppe. A scegliere la linea della discrezione “in attesa di un confronto nel partito e per la delicatezza della fase politica”, sono stati i membri di Base Riformista. La costola del Partito Democratico è stata piuttosto cauta “perché il segretario Zingaretti aveva convocato per oggi una riunione di vertice. Per cui abbiamo aspettato per uscire con un messaggio univoco”. A confermarlo e a spazzare via l’ombra della chiacchiera è Alessandro ...

