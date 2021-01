Naughty Dog perde il suo art director in favore di Insomniac (Di giovedì 14 gennaio 2021) Senza tanti clamori, Naughty Dog perde il suo art director, John Sweeney, che va a prestare i suoi servigi in Insomniac: se n'è accorta la community dei gamer, online, con un post su reddit dove si notava come i profili social dell'artista riportassero ora una nuova dicitura rispetto al passato. "Art director presso Insomniac Games. Precedentemente Art director di The Last of Us Part 2" è la nuova, sia su Twitter che su Instagram. Se andiamo a curiosare su LinkedIn troviamo qualche info in più: a quanto pare ha lasciato Naughty Dog già da un paio di mesi, lo scorso novembre, dopo quasi nove anni di lavoro nello Studio, due dei quali come Art director. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Senza tanti clamori,Dogil suo art, John Sweeney, che va a prestare i suoi servigi in: se n'è accorta la community dei gamer, online, con un post su reddit dove si notava come i profili social dell'artista riportassero ora una nuova dicitura rispetto al passato. "ArtpressoGames. Precedentemente Artdi The Last of Us Part 2" è la nuova, sia su Twitter che su Instagram. Se andiamo a curiosare su LinkedIn troviamo qualche info in più: a quanto pare ha lasciatoDog già da un paio di mesi, lo scorso novembre, dopo quasi nove anni di lavoro nello Studio, due dei quali come Art. Leggi altro...

