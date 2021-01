Meteo Roma del 14-01-2021 ore 06:10 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Meteo venerdì trovati all’ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord sereno o poco nuvoloso al mattino con foschie sulla bassa Lombardia qualche fiocco sulle Alpi di confine al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata peggiora sulla Liguria con precipitazioni in estensione nel nord-ovest nella notte deve anche sull’Appennino settentrionale dai 500 metri al centro nubi bassi sui settori tirrenici al mattino maggiori aperture sulle regioni adriatiche al pomeriggio qualche app tra Toscana Lazio Umbria variabilità asciutta sulle Marche in serata qualche precipitazione sull’abruzzo con deboli nevicate dai 1000 metri di quota al Sud è giornata parzialmente instabile con deboli precipitazioni tra Cilento e alta Calabria al mattino al provinciali saranno sereni o poco nuvolosi al pomeriggio pioggia anche sulla Sicilia occidentale ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021)venerdì trovati all’ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord sereno o poco nuvoloso al mattino con foschie sulla bassa Lombardia qualche fiocco sulle Alpi di confine al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata peggiora sulla Liguria con precipitazioni in estensione nel nord-ovest nella notte deve anche sull’Appennino settentrionale dai 500 metri al centro nubi bassi sui settori tirrenici al mattino maggiori aperture sulle regioni adriatiche al pomeriggio qualche app tra Toscana Lazio Umbria variabilità asciutta sulle Marche in serata qualche precipitazione sull’abruzzo con deboli nevicate dai 1000 metri di quota al Sud è giornata parzialmente instabile con deboli precipitazioni tra Cilento e alta Calabria al mattino al provinciali saranno sereni o poco nuvolosi al pomeriggio pioggia anche sulla Sicilia occidentale ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 14-01-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - Ossmeteobargone : RT @Roma: Nuvoloso con locali aperture e schiarite. Temperature attese: 3°/12°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ?? - infoitinterno : Previsioni meteo Roma 16 e 17 gennaio: gelo nel weekend e temperature sotto zero - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - SOLEGGIATO e clima INVERNALE, presto potrebbero tornare le PIOGGE, ecco le previsioni - Roma : Nuvoloso con locali aperture e schiarite. Temperature attese: 3°/12°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ??… -