Le 5 porte rosse è il nuovo programma di Maurizio Costanzo confessore degli italiani

Dopo aver sperimentato nuovi format come L'intervista, Maurizio Costanzo sta per tornare in onda con un nuovo programma. Il giornalista è uno dei pochi a portare in televisione nuovi format, sempre di successo, che riescono a raccontarci il paese che cambia in modo diverso. Questa volta lo farà con Le 5 porte rosse. In questi giorni stiamo vedendo sui social i primi promo del programma che vedrà il conduttore protagonista. Il suo ruolo sarà quello dell'ascoltatore di queste storie, una sorta di confessore. Le 5 porte rosse è il titolo del nuovo programma per il quale al momento si stanno raccogliendo le storie dei protagonisti e che forse andrà in onda nei prossimi mesi.

Dopo aver sperimentato nuovi format come L'intervista, Maurizio Costanzo sta per tornare in onda con un nuovo programma. Il giornalista è uno dei pochi a portare in televisione nuovi format, sempre di

