Lampard su Tomori: “Se andrà via lo farà in prestito e per tornare più forte” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato così di Fikayo Tomori in conferenza stampa: “Ha assolutamente un futuro a lungo termine. Vedremo se e quando partirà in prestito. L’ho portato in prestito al Derby ed è stato uno dei migliori giocatori della Championship. C’è un piano a lungo termine per Fikayo nella mia testa e se andrà in prestito sarà per crescere e tornare come un giocatore migliore”. Il difensore piace molto al Milan ma, come confermato dalle parole di Lampard, è importante per i progetti futuri del club londinese. Foto: Independent L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Frank, tecnico del Chelsea, ha parlato così di Fikayoin conferenza stampa: “Ha assolutamente un futuro a lungo termine. Vedremo se e quando partirà in. L’ho portato inal Derby ed è stato uno dei migliori giocatori della Championship. C’è un piano a lungo termine per Fikayo nella mia testa e seinsarà per crescere ecome un giocatore migliore”. Il difensore piace molto al Milan ma, come confermato dalle parole di, è importante per i progetti futuri del club londinese. Foto: Independent L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

