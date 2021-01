Jovanotti e la figlia Teresa guarita dal cancro | “È stata una tigre”

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 gennaio 2021), dopo il post della, che ha raccontato di aver combattuto e sconfitto il, affida ai social parole di ringraziamento per l’ondata di amore che ha travolto la sua famiglia. E nel farlo, esprime tutto il suo orgoglio e stima per le sue donna,e sua moglie Francesca, che “in questi mesi hanno combattuto come due tigri“. Grazie a tutti voi per i messaggi! oggi per noi è un giorno bellissimo,e la sua mamma Francesca sono state due tigri in questi mesi, sono così fiero di loro. Grazie a tutti davvero a tutti voi! La “pet” di ieri ha detto che la malattia non c’è più. Ora cominciamo! Migliaia sono stati i messaggi pubblicati dai follower sotto al post di: praticamente tutto il settore della musica italiana, e non solo, ha ...