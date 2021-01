In 13 anni di deforestazione distrutta un’area grande come la California. L’allarme in un report del Wwf: “Ecco le azioni urgenti” (Di giovedì 14 gennaio 2021) In 13 anni è stata cancellata un’area estesa come la California e circa due terzi della deforestazione globale, tra il 2000 e il 2018, è avvenuta in aree tropicali e sub-tropicali. È quanto emerge da uno studio pubblicato dal WWF, ‘Fronti di deforestazione: cause e risposte in un mondo che cambia’, nel quale si analizzano, appunto, i 24 principali fronti di deforestazione concentrati in 29 Paesi tra Asia, America Latina e Africa. In tutto una superficie forestale di 377 milioni di ettari (circa un quinto del totale). Tra il 2004 e il 2017 oltre il 10% di questo patrimonio è andato perduto: si tratta di circa 43 milioni di ettari. Per avere un’idea, l’Italia è grande circa 30 milioni di ettari. E quasi la metà della foresta ancora in piedi (circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) In 13è stata cancellataestesalae circa due terzi dellaglobale, tra il 2000 e il 2018, è avvenuta in aree tropicali e sub-tropicali. È quanto emerge da uno studio pubblicato dal WWF, ‘Fronti di: cause e risposte in un mondo che cambia’, nel quale si analizzano, appunto, i 24 principali fronti diconcentrati in 29 Paesi tra Asia, America Latina e Africa. In tutto una superficie forestale di 377 milioni di ettari (circa un quinto del totale). Tra il 2004 e il 2017 oltre il 10% di questo patrimonio è andato perduto: si tratta di circa 43 milioni di ettari. Per avere un’idea, l’Italia ècirca 30 milioni di ettari. E quasi la metà della foresta ancora in piedi (circa ...

