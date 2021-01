Governo | Crimi | ‘crisi va parlamentarizzata | M5S compatto’**

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – La crisi di governo va “certamente”, il “Movimento in questo momento è compatto più che mai”. Così, a quanto si apprende da fonti M5S, il capo politico Vitonel corso della riunione con la delegazione M5s di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Stupore poco, rabbia molta. Lo strappo di Matteo Renzi non ha sorpreso i suoi ex compagni di partito, così dal Pd sono arrivate parole severe nei confronti del leader di Italia Viva.La proposta di un patto di legislatura, fatta dal premier Conte tornato a più miti consigli dopo un colloquio al Quirinale, non è bastata a Matteo Renzi che ha aperto la crisi ...