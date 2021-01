Ghirelli | «La Juve valorizza i suoi calciatori mettendoli alla prova in un campionato competitivo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Francescoesalta il progetto seconda squadra dellantus: ecco le parole del presidente della Lega Pro Francesco, presidente della Lega Pro, esalta il progetto dellantus Under 23. Le sue parole sul sito della Lega Pro. «Ieri si gioca in Coppa Italia, al 14° minuto del primo tempo supplementare un giovane calciatore, Hamza Rafia dellantus, segna il goal di qualificazione contro il Genoa. Domenica Rafia aveva giocato in serie C, contro la Carrarese, ed aveva segnato. Lantus ha fatto giocare Portanova, Dragusin e Wesley, in panchina c’erano Frabotta, ormai stabile in serie A, ed altri tregiovani della squadra di Serie C. Le nazionali chi fanno giocare dellantus Under 23? Under 21 sei giocatori; Under 20 ...