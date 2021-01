Fight club all’aperto | i giovani se le danno in piazza

Leggi su dire

(Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Cosa c’è dietro le maxi risse che da settimane coinvolgono decine, a volte centinaia, di ragazzi in varie città italiane? Prima Roma, poi Gallarate, Parma, Modena, e sarebbe successo anche ad Ancona se non fosse stato per l’intervento tempestivo dei carabinieri. I ragazzi organizzano l’appuntamento sui social, si incontrano, se le danno, si riprendono con il cellulare e poi pubblicano, a futura memoria.“Abbiamo due problemi di fondo– spiega Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta e direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO)– uno è che purtroppo l’aggressività nei giovani cresce fin da quando sono piccoli e, col passare del tempo, diventano situazioni complicate da contenere”. Poi ci sono i tanti mesi di lockdown: “Abbiamo detto più volte che tenere i ragazzi chiusi in casa avrebbe potuto portare a due tipi di situazioni diverse- sottolinea Castelbianco- e si sono verificate entrambe: da una parte c’è il grande problema dei ragazzi che hanno paura di uscire di casa, i ritirati sociali, e dall’altra ci sono quelli che escono ma lo fanno in modo aggressivo, ossia per scontrarsi e scaricare in violenza quello che provano dentro casa, tutte le difficoltà accumulate che non sono state affrontate in modo sano”.