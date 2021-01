DS 7 Crossback - Le novità della gamma motori (Di giovedì 14 gennaio 2021) La gamma propulsori della DS 7 Crossback si rinnova per il 2021. Vengono infatti introdotte le motorizzazioni benzina e diesel con omologazione Euro 6.2, mantenendo intatta l'offerta: sei powertrain e cinque allestimenti. Benzina, diesel e plug-in hybrid. I clienti potranno dunque contare sulle versioni benzina 1.2 130 CV e 1.6 180 CV, sulle E-Tense plug-in hybrid 1.6 da 225 e 300 CV e sui diesel 1.5 130 CV e 2.0 180 CV. Per la sola E-Tense da 300 CV, inoltre, è prevista la trazione integrale, mentre il cambio manuale è proposto solo sui modelli d'accesso 1.2 benzina e 1.5 diesel. Gli allestimenti, infine, sono denominati Business, Performance Line, Performance Line+, Grand Chic e Louvre. Leggi su quattroruote (Di giovedì 14 gennaio 2021) LapropulsoriDS 7si rinnova per il 2021. Vengono infatti introdotte lezzazioni benzina e diesel con omologazione Euro 6.2, mantenendo intatta l'offerta: sei powertrain e cinque allestimenti. Benzina, diesel e plug-in hybrid. I clienti potranno dunque contare sulle versioni benzina 1.2 130 CV e 1.6 180 CV, sulle E-Tense plug-in hybrid 1.6 da 225 e 300 CV e sui diesel 1.5 130 CV e 2.0 180 CV. Per la sola E-Tense da 300 CV, inoltre, è prevista la trazione integrale, mentre il cambio manuale è proposto solo sui modelli d'accesso 1.2 benzina e 1.5 diesel. Gli allestimenti, infine, sono denominati Business, Performance Line, Performance Line+, Grand Chic e Louvre.

