Crisi politica, mattinata di riflessione in attesa di Conte. Si riuniscono i partiti politici. La Camera: chiarisca in Aula (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il giorno dopo lo strappo di Italia Viva, maggioranza e opposizione riflettono per poi ritrovarsi e fare il punto a fine mattinata. E' stata rinviata alle 13 la riunione del Pd. Alla stessa ora si ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il giorno dopo lo strappo di Italia Viva, maggioranza e opposizione riflettono per poi ritrovarsi e fare il punto a fine. E' stata rinviata alle 13 la riunione del Pd. Alla stessa ora si ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - lucfontana : Un italiano su due non ha capito i motivi della crisi politica(via @Corriere) - Corriere : Per il 73% degli italiani Renzi persegue i suoi interessi - GiorgioAntonel1 : RT @serebellardinel: Dite a #Gelmini @forza_italia che ancora stiamo aspettando la verità che doveva raccontarci il suo padrone #Berlusconi… - MsLuceGuida : RT @lauraboldrini: Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha bisogn… -