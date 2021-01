Crisi di Governo, Salvini: “Ho parlato con Mattarella, ho chiesto di fare in fretta. Conte o viene in Parlamento o si dimette” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Ho appena parlato con il presidente Mattarella, gli ho chiesto a nome del centrodestra unito e a nome di 60milioni di italiani di fare in fretta”, così Matteo Salvini. “Se c’è un Governo vorremmo saperlo, Conte o va a dimettersi al Quirinale o viene in Parlamento a dire se ha i numeri”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Ho appenacon il presidente, gli hoa nome del centrodestra unito e a nome di 60milioni di italiani diin”, così Matteo. “Se c’è unvorremmo saperlo,o va arsi al Quirinale oina dire se ha i numeri”. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

