Coronavirus, la previsione di Ilaria Capua: “Mascherine via nel 2023” (Di giovedì 14 gennaio 2021) La virologa Ilaria Capua fa una previsione in merito alla questione vaccini, collegandola all’utilizzo delle Mascherine. Ilaria Capua (Facebook)La questione vaccini interessa un po’tutti questo è risaputo, tutti ne parlano tutti vogliono parlarne e tutti vogliono farsi una idea bene o male decente della cosa. In tv in radio e sul web c’è la soluta fila di virologi o meno, di esperti o meno, pronti a disquisire di qualsiasi cosa basta che se ne parli, che si dica la propria, purchè si faccia opinione, purchè forse si sponsorizzi quel personaggio pubblico piuttosto che quell’altro. Tutto ed il contrario di tutto insomma, perchè altrimenti non si spiegherebbero tanti contrati e tante lotte mediatiche. A questo punto si parla di vaccini e si parla di vaccini anche ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021) La virologafa unain merito alla questione vaccini, collegandola all’utilizzo delle(Facebook)La questione vaccini interessa un po’tutti questo è risaputo, tutti ne parlano tutti vogliono parlarne e tutti vogliono farsi una idea bene o male decente della cosa. In tv in radio e sul web c’è la soluta fila di virologi o meno, di esperti o meno, pronti a disquisire di qualsiasi cosa basta che se ne parli, che si dica la propria, purchè si faccia opinione, purchè forse si sponsorizzi quel personaggio pubblico piuttosto che quell’altro. Tutto ed il contrario di tutto insomma, perchè altrimenti non si spiegherebbero tanti contrati e tante lotte mediatiche. A questo punto si parla di vaccini e si parla di vaccini anche ...

