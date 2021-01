Andrew Yang, ex candidato alle primarie dei Democratici statunitensi, si è candidato a sindaco di New York (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andrew Yang, imprenditore statunitense ed ex candidato dei Democratici alla presidenza, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di New York, aggiungendosi a un’altra ventina di candidati che si erano già registrati alle liste. Le elezioni con cui verrà scelto Leggi su ilpost (Di giovedì 14 gennaio 2021), imprenditore statunitense ed exdeialla presidenza, ha annunciato la sua candidatura adi New, aggiungendosi a un’altra ventina di candidati che si erano già registratiliste. Le elezioni con cui verrà scelto

