Amadeus: 'Non sappiamo ancora cosa farà Ibra a Sanremo. Probabilmente...' (Di giovedì 14 gennaio 2021) È trasversale, è uno di quei personaggi che non appartengono ad una squadra, ma al calcio mondiale ed è anche molto simpatico', riporta Gazzetta.it . Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 gennaio 2021) È trasversale, è uno di quei personaggi che non appartengono ad una squadra, ma al calcio mondiale ed è anche molto simpatico', riporta Gazzetta.it .

rtl1025 : ?? #Amadeus a #nonstopnews: '@AmorosoOF ed @MarroneEmma ospiti a #Sanremo2021? Sono due artiste fantastiche, le stim… - IlContiAndrea : #Amadeus 'Alessandra Amoroso ed Emma sono due artiste fantastiche. Con Emma abbiamo fatto il picco d'ascolto quando… - IlContiAndrea : #Amadeus 'Con 26 brani in gara non si andrà a dormire prima delle 2 di notte' #Sanremo2021 #NonStopNews - chiarandreella : RT @meta_moro: Amadeus: 'Non faccio composizioni di artisti ad hoc, per esempio i brani di gente come Orietta Berti, Ermal Meta, Francesco… - Francy94712 : RT @rtl1025: ?? #Amadeus a #nonstopnews: '@AmorosoOF ed @MarroneEmma ospiti a #Sanremo2021? Sono due artiste fantastiche, le stimo molto. In… -