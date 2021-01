Alex Zanardi ha ricominciati a parlare Giani | «Grazie ai sanitari di Siena»

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il governatore: «Una bellissima notizia,è tornato a. Unalle cure dei nostrie in particolare a quelli di, che per primi sono intervenuti dopo il drammatico incidente. Tutta una vita vissuta senza arrendersi mai, forza campione!»

Open_gol : «È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare. Nessuno ci credeva: lui c’era! E ha comunicato con la… - HuffPostItalia : Alex Zanardi ha ricominciato a parlare: 'Ha comunicato con la famiglia' - chedisagio : ?? Alex Zanardi «è tornato a parlare, ha comunicato con la famiglia» - LilSisSilvia : L’ennesimo miracolo di Alex Zanardi - Spenk78 : RT @LorenaLVilla: Vi do una bella notizia. Un vero grandioso cambiamento: in barba a tutte le aspettative nefaste Alex Zanardi ha ricomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Daniela Manni ha parlato delle condizioni non sempre stabili del marito a più di sei mesi dal terribile incidente in handbike ...Dopo la testimonianza della neuropsicologa, arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Alex Zanardi, questa volta per bocca della moglie Daniela Manni: "Lui fa delle cose ma non sempre, ci sono ...