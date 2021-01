Uomini e donne: Maurizio avrebbe un’amante, Gemma delusa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gemma Galgani nella puntata di oggi di Uomini e donne racconta a tutti come sta procedendo la conoscenza con il cavaliere Maurizio Oggi pomeriggio va in onda un’altra nuovissima puntata di Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è pronto ad accogliere i suoi protagonisti e come sempre non mancherà lo spazio L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Galgani nella puntata di oggi diracconta a tutti come sta procedendo la conoscenza con il cavaliereOggi pomeriggio va in onda un’altra nuovissima puntata di. Il programma condotto da Maria De Filippi è pronto ad accogliere i suoi protagonisti e come sempre non mancherà lo spazio L'articolo Curiosauro.

Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - davidemaggio : Oggi a #UominieDonne Tina ha portato dei filmati di #Giortì con gli 'incontri galeotti' di Gemma. Io ve ne posto un… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - Eva46066343 : Io questo non lo capisco: facciamo finta che a te non piacciano i baci. In questo caso è stato pier a cercare il ba… - xholdme_ : RT @elleteree: Uomini e Donne - JJK EDITION Part. 3 -