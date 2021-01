Traffico Roma del 13-01-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto sulla tangenziale verso San Giovanni code da Corso Francia a via Salaria a seguire incolonnamenti per incidente all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna via dei Monti Tiburtini fino al bivio per laL’Aquila code per incidente anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico dalla Tiburtina fino alla Salaria sulla percorso Urbano dellaL’Aquila e rallentamenti e code in uscita dalla città da Viale Togliatti al Raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna code tra Bufalotta e Prenestina mentre in carreggiata esterna rallentamenti dalla Pontina alla Tuscolana proprio sulla Tuscolana Ci sono code per incidente tra via Clelia via dell’Arco di Travertino Verso il raccordo altro incidente con a code sulla Colombo all’altezza di via ci diceva verso il centro ...