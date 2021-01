S&P: “Le premesse di una ripresa in Italia e Ue ci sono tutte” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In Europa e in Italia "ci sono tutte le condizioni per una ripresa solida, anche sul mercato del lavoro": le campagne di vaccinazioni procedono, le restrizioni alla mobilità sono meno drastiche che nei primi lockdown, c'è un pacchetto di misure a sostegno dell'economia fortemente espansivo e c'è una nuova amministrazione Usa che appare "più europea" e che, riprendendo il filo del multilateralismo, potrebbe favorire anche la ripresa del commercio e del coordinamento delle politiche. Lo ha spiegato il capo economista di S&P su Europa e Medio Oriente e Africa, Sylvain Broyer, aprendo la conferenza stampa annuale dell'agenzia di rating. Secondo Broyer le aziende Italiane e dell'Ue torneranno ai livelli preCovid durante il 2022. L'agenzia prevede che dopo un crollo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In Europa e in"cile condizioni per unasolida, anche sul mercato del lavoro": le campagne di vaccinazioni procedono, le restrizioni alla mobilitàmeno drastiche che nei primi lockdown, c'è un pacchetto di misure a sostegno dell'economia fortemente espansivo e c'è una nuova amministrazione Usa che appare "più europea" e che, riprendendo il filo del multilateralismo, potrebbe favorire anche ladel commercio e del coordinamento delle politiche. Lo ha spiegato il capo economista di S&P su Europa e Medio Oriente e Africa, Sylvain Broyer, aprendo la conferenza stampa annuale dell'agenzia di rating. Secondo Broyer le aziendene e dell'Ue torneranno ai livelli preCovid durante il 2022. L'agenzia prevede che dopo un crollo ...

