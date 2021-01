Si ribalta con l'auto, una donna di 48 anni trasportata in eliambulanza a Torrette (Di mercoledì 13 gennaio 2021) MATELICA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in località Colli, nel comune di Matelica, per un incidente stradale. Si è rovesciata un'auto con a bordo una 48enne. Sul posto i pompieri ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) MATELICA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in località Colli, nel comune di Matelica, per un incidente stradale. Si è rovesciata un'con a bordo una 48enne. Sul posto i pompieri ...

OfficialASRoma : Triplice fischio! Nella ripresa l'Inter ribalta il risultato, ma la riprendiamo con il gol di Mancini all'86'. FO… - ACiavula : Esce fuoristrada con l'auto e si ribalta. Estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco - Ciavula: - VittorioPalumbo : RT @albertomelloni: Da @carloalbarello so dell'aggressione via Zoom a Lia Tagliacozzo, con svastiche e insulti: puro #antisemitismus. Un li… - sulsitodisimone : RT @StampaAlessandr: Si ribalta con l’auto, nel fosso a testa in giù - StampaAlessandr : Si ribalta con l’auto, nel fosso a testa in giù -

Ultime Notizie dalla rete : ribalta con Incidente, si ribalta con l’auto: ferito TuttOggi Si ribalta con l'auto, una donna di 48 anni trasportata in eliambulanza a Torrette

MATELICA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in località Colli, nel comune di Matelica, per un incidente stradale. Si è rovesciata un'auto con a bordo ...

Il discorso del re: stasera in tv un Colin Firth da Oscar

Ecco perché Il discorso del re è il film da vedere stasera in tv: la tra, gli interpreti e le curiosità su uno dei film più belli degli ultimi anni ...

MATELICA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in località Colli, nel comune di Matelica, per un incidente stradale. Si è rovesciata un'auto con a bordo ...Ecco perché Il discorso del re è il film da vedere stasera in tv: la tra, gli interpreti e le curiosità su uno dei film più belli degli ultimi anni ...