Salvini dà vita al movimento #ioapro | ma è subito polemica

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non sono passate neppure 24 ore da quando Matteoha creato il“Ioapro” ed è già burrasca. “Ioapro” è ilnato sui social con il quale Matteoha into tutti i ristoratori ad aprire i loro locali, in violazione delle normative al momento vigenti. Sulla sua pagina Facebook, per l’occasione, ha into in diretta un ristoratore, Umberto Carriera, che ha espresso le sue ragioni. Umberto ha collezionato una sfilza di multe per aver aperto nonostante i divieti ma, dice, “è una questione di sopravvivenza”. “Non è una protesta o una manifestazione di un giorno, è sopravvivenza: siamo al collasso, non possiamo più pagare dipendenti, bollette, mutui”. Spronato dalle domande di, che lo ha into per un ...