Rrahmani | «Scudetto? L’obiettivo è entrare nei primi quattro ma non si sa mai cosa succede»

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria contro l'Empoli «È sempre difficile giocare per la Coppa Italia, ma abbiamo fatto la nostra partita anche se siamo stati più aperti». cosa vi ha detto Gattuso alla fine? «L'importante è che abbiamo passato il turno» «In Coppa tutte le partite sono difficile, ma più avanti andiamo e più le squadre saranno forti. Ma noi lavoriamo come sempre in tutte le competizioni per andare avanti» Lo Scudetto è un obiettivo? «Il nostro obiettivo è di entrare nei primi quattro ma non si sa mai cosa succede»

