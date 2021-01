Roma: ruba l’auto a una ragazza minacciandola con un coltello ma…resta bloccato nel traffico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pensava forse di essere in un film di azione un giovane che ha minacciato una ragazza con un coltello intimandola di lasciargli l’auto: questo, rubata l’autovettura, è rimasto però bloccato nel traffico Romano. La rapina e il traffico Nella giornata di ieri, 12 gennaio intorno alle 13:50, una ragazza di 26 anni che si trovava nella sua auto in via Eleonora D’arborea, zona Piazza Bologna, è stata presa alla sprovvista quando si è vista minacciata da un giovane, il quale puntandole contro un coltello le ha intimato di scendere dall’auto. Lei non ci ha pensato due volte e ha ceduto l’auto al suo rapinatore, allertando immediatamente la Polizia dicendo di essere stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pensava forse di essere in un film di azione un giovane che ha minacciato unacon unintimandola di lasciargli: questo,tavettura, è rimasto perònelno. La rapina e ilNella giornata di ieri, 12 gennaio intorno alle 13:50, unadi 26 anni che si trovava nella sua auto in via Eleonora D’arborea, zona Piazza Bologna, è stata presa alla sprovvista quando si è vista minacciata da un giovane, il quale puntandole contro unle ha intimato di scendere dal. Lei non ci ha pensato due volte e ha cedutoal suo rapinatore, allertando immediatamente la Polizia dicendo di essere stata ...

Nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio gli agenti appartenenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sora, durante il servizio mirato sul territorio comunale ...

Rapinano minore: rubati i vestiti

Un 18enne e un 17enne – entrambi italiani – hanno rapinato un 16enne egiziano. Nel tardo pomeriggio di martedì 12 gennaio, nella zona dei Giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma, hanno rubato i vestiti ...

