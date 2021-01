Roma, investiti due pedoni: grave una 42enne (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Brutto incidente quello avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, a Roma, in viale Etiopia all’altezza di Piazza Addis Abeba. Due pedoni, un uomo e una donna di 42 anni, sono stati investiti da una Fiat Multipla ed entrambi sono stati trasportati all’Ospedale Sandro Pertini: l’uomo in codice azzurro, la donna in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del I Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale: ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Brutto incidente quello avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, a, in viale Etiopia all’altezza di Piazza Addis Abeba. Due, un uomo e una donna di 42 anni, sono statida una Fiat Multipla ed entrambi sono stati trasportati all’Ospedale Sandro Pertini: l’uomo in codice azzurro, la donna in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del I Gruppo Parioli della Polizia Locale diCapitale: ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. su Il Corriere della Città.

