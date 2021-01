Recovery Plan, oltre 28 miliardi per l’istruzione: ecco cosa è previsto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Recovery Plan italiano è stato approvato dal Consiglio dei Ministri con l'astensione di Italia Viva. Con una dotazione di 222 miliardi il Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, spazia su diversi progetti per fare dell'Italia un Paese più moderno, più digitale, più sostenibile e più inclusivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilitaliano è stato approvato dal Consiglio dei Ministri con l'astensione di Italia Viva. Con una dotazione di 222il Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, spazia su diversi progetti per fare dell'Italia un Paese più moderno, più digitale, più sostenibile e più inclusivo. L'articolo .

