Recovery: ok in CdM, ma IV si astiene. Ultime ore per il Conte-Bis? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Conte-Bis ad un passo dal capolinea. Fra una manciata d’ore, infatti, l’esecutivo giallorosso potrebbe non esserci più. Il Consiglio dei ministri notturno, infatti, ha certificato lo scontro totale tra il Premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi, con la conferenza stampa convocata da quest’ultimo nel pomeriggio che potrebbe sancire lo strappo finale. Il via libera al Recovery Plan italiano arrivato ieri sera – ma -dettaglio tutt’altro che trascurabile – con l’astensione delle due ministre Bellanova e Bonetti. “Se non ci sarà il MES le ministre di Iv si asterranno“, aveva anticipato l ‘ex premier in tv. Per le ministre renziane è “incomprensibile” la rinuncia al fondo salva-Stati, lamentando ritardi sulle urgenze del Paese e sui nuovi ristori. “Il Mes non è compreso nel Next Generation, non è questa la sede per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ad un passo dal capolinea. Fra una manciata d’ore, infatti, l’esecutivo giallorosso potrebbe non esserci più. Il Consiglio dei ministri notturno, infatti, ha certificato lo scontro totale tra il Premier Giuseppee Matteo Renzi, con la conferenza stampa convocata da quest’ultimo nel pomeriggio che potrebbe sancire lo strappo finale. Il via libera alPlan italiano arrivato ieri sera – ma -dettaglio tutt’altro che trascurabile – con l’astensione delle due ministre Bellanova e Bonetti. “Se non ci sarà il MES le ministre di Iv si asterranno“, aveva anticipato l ‘ex premier in tv. Per le ministre renziane è “incomprensibile” la rinuncia al fondo salva-Stati, lamentando ritardi sulle urgenze del Paese e sui nuovi ristori. “Il Mes non è compreso nel Next Generation, non è questa la sede per ...

robersperanza : Domani in cdm arriva il recovery fund. Per la sanità si passa da 9 a 18 miliardi. É un primo passo molto importante… - petergomezblog : Recovery, ok di Renzi dopo la spinta del Colle: “Approviamo questo benedetto piano”. Conte: “Via libera in Cdm doma… - Adnkronos : #Recovery, piano approvato in #Cdm: #ItaliaViva si astiene - TommyBrain : Scenari:QUELLO CHE NON VI DICONO, E VI DIRANNO, SUL RECOVERY APPROVATO DL CDM. Sentirere solo parlare di Renzi - IacobellisT : Scenari:QUELLO CHE NON VI DICONO, E VI DIRANNO, SUL RECOVERY APPROVATO DL CDM. Sentirere solo parlare di Renzi -