Recovery: Amendola, 'ok cdm, ora migliorarlo con Camere, Regioni e parti sociali' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Next Generatione Eu. Dopo l'approvazione del CDM di stasera, il prossimo passo sarà migliorare il Piano insieme al Parlamento e con Regioni Enti Locali e parti sociali. Per un'Italia più Semplice, Sostenibile e Sicura". Lo scrive in un tweet il ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Next Generatione Eu. Dopo l'approvazione del CDM di stasera, il prossimo passo sarà migliorare il Piano insieme al Parlamento e conEnti Locali e. Per un'Italia più Semplice, Sostenibile e Sicura". Lo scrive in un tweet il ministro per gli Affari Europei, Enzo

TV7Benevento : Recovery: Amendola, 'ok cdm, ora migliorarlo con Camere, Regioni e parti sociali'... - wirko94 : @sgubbiMet L'ultima bozza del recovery onestamente non è malaccio. Gualtieri e Amendola ci hanno messo mano. Ma sia… - tracia43359734 : #cartabianca Prof. Cacciari, che Conte non le piace non li da il diritto di dire stronzate. Il Recovery Plan lo scr… - danieledv79 : RT @mesoada: @NadiaCavalera Guarda che per il recovery devi ringraziare nell'ordine Macron, Merkel,Gentiloni,Tinagli, Amendola,Gozi. - mesoada : @NadiaCavalera Guarda che per il recovery devi ringraziare nell'ordine Macron, Merkel,Gentiloni,Tinagli, Amendola,Gozi. -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Amendola **Recovery: Amendola, 'verifica in atto, piano frutto idee di tutti anche Iv'** - Sardiniapost.it SardiniaPost Recovery: Amendola, ‘ok cdm, ora migliorarlo con Camere, Regioni e parti sociali’

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Next Generatione Eu. Dopo l’approvazione del CDM di stasera, il prossimo passo sarà migliorare il Piano insieme al Parlamento e con Regioni Enti Locali e parti sociali. Pe ...

Governo, via libera al Recovery Plan: Iv si astiene. Scontro sul Mes, Conte in bilico

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera in tarda serata al Recovery plan. C'è stato il sì unanime, viene riferito, di tutti i ministri, tranne le due ministre Iv ...

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Next Generatione Eu. Dopo l’approvazione del CDM di stasera, il prossimo passo sarà migliorare il Piano insieme al Parlamento e con Regioni Enti Locali e parti sociali. Pe ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera in tarda serata al Recovery plan. C'è stato il sì unanime, viene riferito, di tutti i ministri, tranne le due ministre Iv ...