Quel gesto del poeta Ormando: intellettuale, cattolico e omosessuale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 13 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale per il dialogo tra religioni e omosessualità. È stata istituita poiché il 13 gennaio 1998 Alfredo Ormando, intellettuale e poeta siciliano, si tolse la vita dandosi fuoco in Piazza San Pietro, in segno di protesta contro l’omofobia delle gerarchie vaticane. Alfredo Ormando era un uomo cattolico e omosessuale, cresciuto da una famiglia di contadini, che non accettarono mai la sua sessualità. Nei giorni precedenti al suicidio scrisse delle lettere di denuncia per far sì che i posteri potessero venire a conoscenza delle ingiustizie inflitte agli omosessuali in Italia. In una di queste scrive: “Penseranno che sia un pazzo perché ho deciso Piazza San Pietro per darmi fuoco, mentre potevo farlo anche a Palermo. Spero che capiranno il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 13 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale per il dialogo tra religioni e omosessualità. È stata istituita poiché il 13 gennaio 1998 Alfredosiciliano, si tolse la vita dandosi fuoco in Piazza San Pietro, in segno di protesta contro l’omofobia delle gerarchie vaticane. Alfredoera un uomo, cresciuto da una famiglia di contadini, che non accettarono mai la sua sessualità. Nei giorni precedenti al suicidio scrisse delle lettere di denuncia per far sì che i posteri potessero venire a conoscenza delle ingiustizie inflitte agli omosessuali in Italia. In una di queste scrive: “Penseranno che sia un pazzo perché ho deciso Piazza San Pietro per darmi fuoco, mentre potevo farlo anche a Palermo. Spero che capiranno il ...

_Yve__ : @alessialuvsu Io so che in Inghilterra quel gesto è tipo un vaffanculo ma non credo sia vero - Giancar20108099 : @Fakepla48049905 @HuffPostItalia Ripeto lei non ha capito che io non giustifico quel gesto io dico che quello che h… - Giancar20108099 : @Fakepla48049905 @HuffPostItalia I blm hanno fatto scontri più violenti, se la sono presa con le vetrine di povera… - Giulia_D96 : @ontherisingmoon E stasera abbiamo avuto tutti la conferma che in casa aveva avvisato tutti, quel gesto acquista ancora più importanza - GIRAS0LI : ma poi cosa minchia sarebbe quel gesto con la mano cioè boh -

Ultime Notizie dalla rete : Quel gesto Tom Hanks, quel gesto gentile dell'attore... AMICA - La rivista moda donna Senzatetto da 10 anni riceve in regalo un appartamento: il gesto d'amore di un giovane benefattore

La storia di Robin e del suo benefattore, Isaiah, è iniziata mesi fa con un incontro guidato dal destino. Isaiah Garza, un giovane designer di gioielli e filantropo di Los Angeles, aveva deciso di r ...

Firenze e la dedica di Sciascia che riemerge dal cassonetto

Lorenzo Zambini è inciampato in una prima edizione de Il giorno della civettacon dedica autografa... andando a buttare l’immondizia ...

La storia di Robin e del suo benefattore, Isaiah, è iniziata mesi fa con un incontro guidato dal destino. Isaiah Garza, un giovane designer di gioielli e filantropo di Los Angeles, aveva deciso di r ...Lorenzo Zambini è inciampato in una prima edizione de Il giorno della civettacon dedica autografa... andando a buttare l’immondizia ...